3 yaşındaki çocuk 5’inci kattan düştü

Bursa'da küçük bir çocuk, apartmanın 5'inci katından düştü.

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi'ndeki konutlarda meydana geldi.

7 katlı apartmanın 5'inci katında oturan Suriye uyruklu ailenin 2 çocuğundan küçüğü Omar, anne ve babası diğer odadayken salonun penceresine tırmandı.

Açık olan pencereye çıkan çocuk dengesini kaybederek düştü. Çocuğun düşme anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Görüntülerde 5’inci kattaki evin penceresinden bahçedeki beton zemine düşen ve yerde hareketsiz yatan çocuğu görenlerin yardıma koştuğu görülüyor. Çocuk bir vatandaş tarafından kucaklanırken, sesi duyan apartman sakinleri de bina kapısı ile pencerelere çıkıyor.



TEDAVİSİ SÜRÜYOR



Ailesinin özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Omar Nana, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Omar'ın, tedavisine çocuk yoğun bakım servisinde devam edilirken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.