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3 yaşındaki Enes evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Mersin'de evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki Enes Güler, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haberler - DHA 01.04.2022 - 18:23

3 yaşındaki Enes evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti

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'de 3 yaşındaki Enes, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Erdemli ilçesi Yarenler Mahallesi'nde balıkçılık yapan Orhan Güler'e ait tek katlı evde öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden Elif Güler dışarı çıkıp yardım istedi, ardından da oğlu Enes'i kurtarmak için içeri girdi. Ancak Elif Güler başarılı olamadı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTULAMADI

Enes Güler itfaiye ekipleri tarafından baygın olarak bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekibi tarafından yapılan Güler, kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Enes'ten geriye oyuncakları kaldı Enes'ten geriye oyuncakları kaldı

Enes Güler'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Polis, Enes'in babası Orhan ile annesi Elif Güler'i ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü. Enes'ten geriye, dama uzanan merdivenin basamaklarında oyuncakları kaldı.

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