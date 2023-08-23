30 Ağustos tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos her yıl olduğu gibi bu yıl da yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl hafta içerisine denk gelmesiyle sebebiyle birçok kişi tatil olup olmadığını merak ediyor. 2023 yılı resmi tatil takvimiyle birlikte, tatil günleri belli oldu.

BU YIL HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.