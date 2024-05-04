İzmir'deki dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

İzmir'de internette sahte ilanlar açarak dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir'deki dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 1'i sorgusunun ardından salıverildi, 7'si hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ev kiralama ve araç satışı adı altında internet sitesine sahte ilan vererek yaptıkları suçlamasıyla 11 kişi hakkında yakalama kararı verilmiş 9'u gözaltına alınmıştı.

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