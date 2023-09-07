30. Dönem POMEM Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat sonuçlarında son durum

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında mülakat sınavına katılım sağlayan adaylar sonuç açıklamasına odaklandı. Eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacak. Peki, 30. Dönem POMEM Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat sonuçlarında son durum...

30. Dönem POMEM Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat sonuçlarında son durum

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek, 300 kadın olmak üzere 10 bin öğrencinin alınmasına yönelik süreç devam ediyor. POMEM mülakat yerleri ve tarihleri 18 Ağustos'ta ilan edilmişti. Mülakat aşamasını geride bırakan adaylar, sonuçları bekliyor. 

30. Dönem POMEM Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat sonuçlarında son durum - 1

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

29. Dönem mülakatlarının sonuçları 2 ay içerisinde ilan edilmişti. 30. Dönem POMEM mülakatlarının ekim ayında sonuçlandırılması bekleniyor. 

30. Dönem POMEM Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat sonuçlarında son durum - 2

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

30. Dönem POMEM mülakat sonuçları ,Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

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