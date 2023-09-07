30. Dönem POMEM Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat sonuçlarında son durum

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek, 300 kadın olmak üzere 10 bin öğrencinin alınmasına yönelik süreç devam ediyor. POMEM mülakat yerleri ve tarihleri 18 Ağustos'ta ilan edilmişti. Mülakat aşamasını geride bırakan adaylar, sonuçları bekliyor.

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? 29. Dönem Pomem mülakatlarının sonuçları 2 ay içerisinde ilan edilmişti. 30. Dönem POMEM mülakatlarının ekim ayında sonuçlandırılması bekleniyor. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.



30. Dönem POMEM mülakat sonuçları ,Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.