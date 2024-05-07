Bursa’da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Bursa’da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Kurşunlu Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler,

kimsenin yaşamadığı öğrenilen Erdinç Yüce, Emine Güncan ve Mehmet Şener'e ait evleri sardı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu İnegöl itfaiyesine haber verdi. yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alarak, soğutma çalışması başlattı.

3 evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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