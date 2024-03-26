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30 ilde DAEŞ operasyonu: 147 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik "Bozdoğan-17" operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

30 ilde DAEŞ operasyonu: 147 gözaltı

İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütüne yönelik 30 ilde "Bozdoğan-17" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Buna göre; geçmiş dönemde DAEŞ terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıkları tespit edilen 147 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu, çok miktarda döviz, örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Operasyonlarda emeği geçen kamu görevlilerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya ayrıca, 1 Haziran 2023-25 Mart 2024 tarihleri arasında DAEŞ terör örgütüne yönelik toplam 1329 operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda 2 bin 919 şüphelinin yakalandığını, bunlardan da 692'sinin tutuklandığını, 531'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını, 187'sinin ise adli işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

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