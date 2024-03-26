30 ilde DAEŞ operasyonu: 147 gözaltı

Operasyonlarda emeği geçen kamu görevlilerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.



Bakan Yerlikaya ayrıca, 1 Haziran 2023-25 Mart 2024 tarihleri arasında DAEŞ terör örgütüne yönelik toplam 1329 operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda 2 bin 919 şüphelinin yakalandığını, bunlardan da 692'sinin tutuklandığını, 531'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını, 187'sinin ise adli işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin