Siyasette gözler Erdoğan-Özel zirvesinde: Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la hangi konuları konuşacağını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde hangi konuları gündeme getireceğini anlattı. Özel, Erdoğan’la görüşmesinde, emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler, Can Atalay’ın durumu, Gezi Parkı davası, 1 Mayıs’ta Taksim’in kutlamalara kapatılması ve anayasa değişikliği ile dış politika konularını masaya getireceğini söyledi.

Siyasette gözler Erdoğan-Özel zirvesinde: Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la hangi konuları konuşacağını açıkladı

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Cumhurbaşkanı ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, önümüzdeki hafta bir görüşme gerçekleştirecek.

Erdoğan ve Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda kısa bir sohbet gerçekleştirip, randevulaşmıştı.

Görüşmenin günü ve yeri henüz belli değil.

Siyasette gözler Erdoğan-Özel zirvesinde: Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la hangi konuları konuşacağını açıkladı - 1 Özel ile Erdoğan, 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti

Siyasi gündemin ilk sırasında yer alan görüşmeye ilişkin CHP lideri Özel’den yeni bir açıklama geldi.

Özel, görüşmede hangi konuları masaya getireceğini anlattı.

Sözcü gazetesine konuşan Özel, emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler, Can Atalay’ın durumu, Gezi Parkı davası, 1 Mayıs’ta Taksim’in kutlamalara kapatılması ve anayasa değişikliği ile dış politikadaki durumu gündeme getireceğini söyledi.

"MEVCUT ANAYASA'YA UYULMADI"

En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi önerisini ileteceğini anlatan Özel, anayasa değişikliği konusu gündeme geldiğinde ise “Mevcut Anayasa’ya uyulmadı.” görüşünü savunacağını anlattı.

"VİZE SORUNU BİRLİKTE ÇÖZÜLMELİ"

“Biz ’de ana muhalefet partisiyiz ama biz yurtdışında olduğumuzda Türkiye’nin partisiyiz.” ifadelerini kullanan Özgür Özel, vize sorununun iktidar ve muhalefetin işbirliğiyle halledilmesi gerektiğini söyledi.

FİLİSTİN HASSASİYETİNİ ANLATACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Filistin konusundaki hassasiyetlerini de anlatacağını söyleyen Özgür Özel, “Filistin için dünyadaki 140 lidere mektup yazdım. Bunların 18’i cumhurbaşkanı ile başbakan. Çok yakında Filistin’e Ramallah’a gideceğim. Azerbaycan’a gideceğim.” diye konuştu.

VİDEO - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel ile haftaya görüşeceğiz

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