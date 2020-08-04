4 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 18 can kaybı, bin 83 vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Ağustos 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.  Son 24 saatte 18 kişi yaşamını yitirdi, bin 83 yeni vaka tespit edildi.

04.08.2020 - 20:23 | Son Güncelleme : 04.08.2020 - 20:56

4 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 18 can kaybı, bin 83 vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte bin 83 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 249 test yapıldı, bin 83 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 18 hasta hayatını kaybetti, 994 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 218 bin 491 oldu.

Toplam test sayısı 4 milyon 973 bin 466, vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 583, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,5 oldu.

"YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var."

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