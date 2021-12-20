4 çocuk annesi sahte alkolden hayatını kaybetti

İstanbul Avcılar’da 4 çocuk annesi Dilek Havutçuoğlu iddiaya göre bir tekel bayisinden 25 liraya pet şişe içerisinde alkol aldı.



Havutçuoğlu içki içtikten bir süre sonra görme kaybı yaşamaya başladı.

Vücudunda da ağrılar hisseden kadın eşinden yardım istedi. Kadın eşi tarafından en yakın hastaneye götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Havutçuoğlu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.



Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze ailesine teslim edildi.

EŞİM ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA ÖLDÜ



Eşinin alkol aldıktan sonra gözlerinin görmediğini ve dayanılmaz acılar çektiğini söyleyen Fikret Havutcuoğlu “Çığlık çığlığa öldü benim eşim. Kanı metil alkolle zehirlenen insanın diyalize bağlanması gerekiyormuş doktor söyledi. Fakat eşime bir şey yapılmadı. Sadece hava verildi. Sabaha karşı vefat etti” dedi.