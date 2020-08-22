5 ilde orman yangını çıktı. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Yangınlar ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü, etrafa yayıldı. Yangına 3 helikopter 2 uçak ve 30'dan fazla arazözle müdahale edildi. Yangında 30 hektarlık alan zarar gördü.



İzmir'in Çeşme ilçesinde de yangın çıktı. Bir sitenin yakınında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanı fark eden site sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına 2 helikopter 4 arazözle müdahale edildi.



Bir diğer orman yangını ise Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıktı. Yangın, Dereköy ile Çekrice mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda başladı. Havadan da müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.



Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. 12 arazöz 6 helikopter ve 2 uçakla yangına müdahale edildi.



Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.