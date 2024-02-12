5 yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında A.D. idaresindeki araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde, 5 kişinin ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan soruşturmada A.D'nin göçmen kaçakçısı olduğu belirlendi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 5 kişi sınır dışı edildi. A.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.