50 bin Euroluk bronz heykelin başı çalındı

"HURDACILARA SATILMASINDAN KORKUYORUM"



Bronz heykelin 50 bin Euro değerinde olduğunu belirten Güzey, heykelin parçalarının hurdacılara satılmasından korktuğunu söyledi.

Güzey, "Festival kapsamında kurguladığım sergide bana ait birkaç eser de yer alıyor. Onlardan biri de 30 kilogram ağırlığındaki heykeldi. Dün gece güvenlik olmasına rağmen sabah geldiğimde heykelin başı ve sarkaçlarının çalındığını gördüm. Durumu jandarma ekiplerine bildirdim. Heykeli çalan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlatıldı. Umarım bir an önce esere ait parçalar bulunur." diye konuştu.