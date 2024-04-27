Üniversitelileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde geziden dönen üniversite öğrencilerinin taşındığı midibüs, freninin boşalması sonucu şarampole devrildi. Kazada 12 öğrenci yaralandı.

Üniversitelileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı

​Kaza, saat 16.45 sıralarında Eskiyayla Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

yönüne ilerleyen, üniversite öğrencilerinin taşındığı N.K. yönetimindeki midibüs, freninin boşalması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Üniversitelileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı - 1

Devrilen midibüste bulunan Sakarya Üniversitesi öğrencileri, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.

Kazada yaralandığı belirlenen 12 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan öğrencilerin Balıkesir Akçay'a gittikleri ve doğa yürüyüşünden döndükleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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