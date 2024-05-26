6 kişinin yaralandığı kazadan acı haber: 1 kişi hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde yaralanan 6 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

6 kişinin yaralandığı kazadan acı haber: 1 kişi hastanede hayatını kaybetti

Hızar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, N.A. idaresindeki otomobil ile O.A. idaresindeki minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü N.A. ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Ferizli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Semahat Akbıyık (78), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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