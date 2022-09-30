6'lı masada ikinci tur pazar günü başlıyor

6'lı masada yer alan partiler, ikinci tur görüşmelerine pazar günü başlıyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan oluşan 6'lı masa, pazar günü saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.



Kılıçdaroğlu, 6'lı masa toplantısı öncesi bu hafta DEVA Partisiyle başladığı liderler turunu dün İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e yaptığı ziyaretle tamamladı. Ziyaretlerde hem siyasetin güncel başlıkları hem de ikinci turun ilk buluşmasının gündem maddeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.



Pazar günü yapılacak toplantıda cumhurbaşkanı adayının isminin gündeme gelmesi beklenmiyor, ancak aday belirleme yönteminin ele alınabileceği belirtiliyor. Toplantıda, gelecek yıl yapılacak seçimlerin kazanılması halinde ülke yönetiminde gözetilecek temel ilkelerin ele alınması bekleniyor.



GEÇİŞ SÜRECİNİN YOL HARİTASI

Gündemdeki bir diğer önemli başlık ise geçiş sürecinin yol haritası. Altı lider, seçim sonrası güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş sürecinin adımlarını masaya yatıracak. 6'lı masanın pazar günkü toplantısında geçiş sürecinin yol haritasının netleştirilebileceği, toplantının ardından yapılacak açıklamada, buna ilişkin belirlenen adımların kamuoyuna duyurulabileceği kaydediliyor.



Toplantıda ayrıca sığınmacılar, ekonomi ve seçim güvenliği komisyonlarının çalışmalarında gelinen son durumun da liderler tarafından ele alınması bekleniyor.



6'lı masa ilk toplantısını 12 Şubat'ta gerçekleştirmişti.

