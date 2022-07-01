6'ncı kattan düşen çocuk kurtarılamadı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, apartmanın 6'ncı katındaki cam balkondan zemine düşen Belinay Kılıçer, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 01.07.2022 - 11:44

6'ncı kattan düşen çocuk kurtarılamadı

'de bir apartmanın 6'ncı katından düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Turgutreis Mahallesi Yapıcak Sokak'taki 12 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi.

Belinay Kılıçer Belinay Kılıçer

Cam balkonda oyun oynayan Belinay Kılıçer, iddiaya göre, dengesini kaybedince zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahale sonrası Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldıran Belinay, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

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