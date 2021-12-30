7 Avrupa ülkesinden Türk yolculara yasak geldi mi?

DHA'nın haberine göre Omicron varyantı nedeniyle güncellenen ülkelere giriş kurallarına göre, daha önce 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği yönünde açıklama yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) akşam saatlerinde yaptığı yeni güncelleme ile yasağın söz konusunu olmadığını paylaştı.  THY Genel Müdürür Ekşi ise herhangi bir yasağın getirilmediğini açıkladı.

Haberler - DHA 30.12.2021 - 18:49

7 Avrupa ülkesinden Türk yolculara yasak geldi mi?

DHA'nın haberine göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosunu güncelledi.

Daha önce aktarılan haberde Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği duyurulmuştu. 

Ancak paylaşılan son habere göre  SHGM akşam saatlerinde yaptığı yeni bir güncelleme ile belirli ülkelerdeTürk yolcularına yönelik seyahat yasağının söz konusu olmadığını paylaştı. 

EKŞİ: BİR YASAK GETİRİLMEDİ

THY Genel Müdürür Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada herhangi bir yasağın getirilmediğini açıkladı.

Ekşi "Türk vatandaşlarına Omicron sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı getirilmemiştir" dedi. 

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