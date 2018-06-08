Aydın'ın Didim ilçesinde bir otele ait havuzda başını kaydırağa çarpan 7 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.
Romanya'dan ailesiyle tatil için Didim'e gelen 7 yaşındaki Romanya uyruklu Vıvıan Veselınova Vacheva, havuzda oynarken başını kaydırağa çarptı.
Yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince önce Didim Devlet Hastanesine ardından da Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
7 yaşındaki çocuk otel havuzunda hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Didim'de ailesiyle birlikte kaldığı otelin havuzunda başını kaydırağa çarpan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Aydın'ın Didim ilçesinde bir otele ait havuzda başını kaydırağa çarpan 7 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.