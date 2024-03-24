8 ilde DAEŞ operasyonu: 40 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İzmir ve Konya'da DAEŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı 'Bozdoğan-16' operasyonları düzenlendiğini belirtti.



Yerlikaya, operasyonlarda 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu.



"2 BİN 733 ŞÜPHELİ YAKALANDI"



Ayrıca göreve başladığı günden bu yana DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonların bilgilerini paylaşan Yerlikaya, "1 Haziran 2023-23 Mart 2024 tarihleri arasında DEAŞ terör örgütüne yönelik toplam 1316 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 bin 733 şüpheli yakalandı. Bunlardan; 692'si tutuklandı, 529'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek." dedi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun