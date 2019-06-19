İlişkili Haberler Eşini öldüren 80 yaşındaki zanlı kepek ekmeğiyle teslim olmuş

Bursa'da eşini öldüren 80 yaşındaki kişi, 20 yıl hapis cezası aldı.

Geçen yıl aralık ayında Yıldırım'a bağlı Teferrüç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında geçen tartışma sonrasında Kasım K, 2 çocuk annesi 50 yıllık eşi Fatma K.'nın boğazını bıçakla keserek öldürmüştü.



Kasım K., Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle son kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, "Hakim bey, 80 yaşında, şeker hastası olan birisiyim. Olay günü eşim, sohbete gideceğini söyledi. Kime gideceksin, diye sorduğumda '6 aydır gidiyorum, senin ruhun bile duymuyor. Söylemiyorum işte' deyince sinirlendim. Kendime geldiğimde karımı, kanlar içinde yatarken gördüm. Onu isteyerek öldürmedim. Zaten durumun farkına vardığımda gidip, polise teslim oldum. Tasarlayarak yapmadım" dedi.

"KEŞKE O BENİ ÖLDÜRSEYDİ"

Mahkemece son sözü sorulan sanık Kasım K., “Çok pişmanım, keşke o beni öldürseydi” diye konuştu.

"ADALET NE DERSE BOYNUM KILDAN İNCEDİR''

Mahkeme heyeti, kısa bir aradan sonra açıkladığı kararda, sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet, sonra oy çocukluğuyla 'iyi hal indirimi' uygulayarak, 20 yıl hapis cezası verdi. Kararı öğrenen Kasım Korur, “Adalet ne derse boynum kıldan incedir” açıklamasını yaptı.