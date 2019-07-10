Rusya’da 80 yaşında bir kadın, gözaltına alındıktan sonra, seri katil olduğunu itiraf etti.



Rus basınında çıkan habere göre, Habarovsk kentinde yaşayan 80 yaşındaki Sofya Mihaylovna Jukova, 52 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Vasiliy Şlyahtiç’i öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı.

Polis sorgusunda suçunu kabul eden kadından geçmişte işlediği cinayetlerle ilgili de itiraflar geldi.

Jukova, öldürdüğü kişiler arasında 8 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğunu ve bu kız çocuğunu, ev yakınında oyun oynarken gürültü yaptığı için öldürdüğünü söyledi.



Yaşlı kadın ayrıca kendi arkadaşını da bir tartışma sonucunda öldürdüğünü dile getirdi.