81 ilde firarilere operasyon: 2 bin 614 kişi yakalandı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyon hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yelrikaya, arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandığını açıkladı.

81 ilde 4 gündür devam eden Çember-14 operasyonları kapsamında 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 586 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 şahıs yakalandı.

Hırsızlıktan 476, dolandırıcılıktan 229, yağmadan 90, adam öldürmeden 34, cinsel suçlardan 49, narkotik suçlarından 449, terörden 41, KOM (kaçakçılık, organize) 251 olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte 2 bin 614 kişinin adalete teslim edildi.