82 yaşındaki kadına cinsel saldırı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, 82 yaşındaki kadına dövüp ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.



Edinilen bilgiye göre, olay, 11 Haziran 2022 tarihinde Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.

İddialara göre, 82 yaşındaki Y.O'ya hem saldırıp hem de cinsel istismarda bulunan M.P., şikayet üzerine gözaltına alındı.

İfadesi alınan M.P., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevi konuldu.



Davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını savunan Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri de, olaya tepki gösterdi.