84 yaşındaki anneannesini döverek hastanelik etti

Konya'nın Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'ndeki apartman dairesinde yaşayan Hasibe Erdemir (84), Almanya'da şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen torunu T.Ç.'nin (31) saldırısına uğradı.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı.
Gözaltına alınan torunun, anneannesinin başını defalarca yere çarptığı öne sürüldü.
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