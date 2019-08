Balıkesir'in Erdek ilçesinde biri çocuk iki kişinin pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kavga ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.



Ocaklar Mahallesi'nde 12 Ağustos'ta yaşanan olayın ardından gözaltına alınan E.T, O.A. ve K.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ



Erdek ilçesi sahilindeki Ocaklar Mahallesi'nde 12 Ağustos'ta, yazlık bir eğlence mekanında çalışan E.S. ile müşterilerden E.T. arasında tartışma çıktı. Olay yerinden ayrılan E.T, bir süre sonra taksi ile geri dönüp pompalı tüfekle E.S'ye doğru ateş etmişti.



Çıkan kavgada, kurşunların isabet etmesi sonucu eğlence mekanında bulunan Mehmet Solaklar (46) ile Selin Cebeci (9) ağır yaralanmıştı.



Erdek Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Solaklar ve Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Selin Cebeci, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



E.T. ve onu taksiyle eğlence yerine getiren K.K'nin yanı sıra kavgaya karıştığı iddia edilen O.A. gözaltına alınmıştı.