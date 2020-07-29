90 milyon dolarlık vurgun son anda önlendi

Muğla’nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi’nde yer alan yaklaşık 800 dönümlük arazinin düzenlenen sahte evraklarla satışı yapılıp el değiştirilmeye çalışıldı.



Kocaeli Tapu Müdürlüğüne gelen 4 kişi tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan işlemler, Milas Tapu Müdürlüğü personellerinin dikkati sayesinde fark edildi.



15 parselden oluşan ve toplam değeri 90 milyon dolar olan taşınmazlar için başlatılan işlemler sırasında satıştan şüphelenen tapu memurları, arsa sahibine ulaşarak satıştan haberi olup olmadığını sordu. Arsa sahibinin satıştan haberinin olmadığını, kendisinin böyle bir işlem başlatmadığını ifade etmesi üzerine durum güvenlik güçlerine bildirildi.



Güvenlik güçleri ve kurumların bilgisi dahilinde şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı. Devir teslim ve imza için Kocaeli Tapu Müdürlüğüne davet edilen 4 şahıs, gözaltına alınarak yakalandı.