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90 milyon liralık kaçak oto parçası ele geçirildi

Kocaeli'de Gümrük Muhafaza ekiplerince 2 ayrı operasyonda yaklaşık 90 milyon lira değerinde kaçak oto parçası ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde ele geçirilen kaçak altınların değerinin ise 700 milyon lirayı bulduğunu duyurdu.

90 milyon liralık kaçak oto parçası ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Van’da gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 114 milyon lira olan 109 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

'de gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda yaklaşık 90 milyon lira değerinde kaçak oto parçası, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda ise yaklaşık 10 milyon 500 bin lira değerinde muhtelif kaçak eşya ele geçirildi.

90 milyon liralık kaçak oto parçası ele geçirildi - 1

Pendik Limanı’nda kerestelerin içerisine gizlenmiş binlerce kaçak sigara yakalanırken yılın ilk çeyreğinde geçirilen kaçak altınların değerinin ise 700 milyon lirayı bulduğu açıklandı.

Sosyal medya hesabından yakalanan ürünlerle ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanlığı, paylaştığı görüntülerde ise külçe altınların ayakkabının içine saklanması dikkat çekti.

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