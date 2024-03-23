90 milyon liralık kaçak oto parçası ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Van’da gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 114 milyon lira olan 109 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Kocaeli'de gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda yaklaşık 90 milyon lira değerinde kaçak oto parçası, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda ise yaklaşık 10 milyon 500 bin lira değerinde muhtelif kaçak eşya ele geçirildi.