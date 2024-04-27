Dans eden kadının videosunu çekip paylaşan kişi tutuklandı

İstanbul'da polis ekipleri, bir evde dans eden kadınla ilgili önceki gün sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yaptı.



Ekipler, şüpheli F.A'nın Bahçelievler ilçesindeki bir ikamette dans eden kadını, evin dış kısmından videoya aldıktan sonra sosyal medyada yayınladığını tespit etti.



F.A. ikametinin bulunduğu Esenyurt'ta sokakta yakaladı.



Şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan F.A. sevk edildiği hakimlikçe "özel hayatın gizliliğinin ihlali" ve "kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması" suçlarından tutuklandı.

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