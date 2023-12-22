ABD ile savunma toplantısı | MSB'den açıklama

Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, toplantının olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada ''İkili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapılmıştır." denildi. Gelecek toplantı Türkiye'de yapılacak.

ABD ile savunma toplantısı | MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (), ve Amerika Birleşik Devletleri () Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısının Washington'da yapıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, toplantının, iki ülkenin Savunma Bakanlıklarının heyetlerinin katılımlarıyla dün gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleştirilen toplantıda ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayi işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bir sonraki toplantının gelecek yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.

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