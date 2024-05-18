Ayhan Bora Kaplan soruşturması: 1 kişi daha gözaltına alındı, toplam gözaltı sayısı 8'e çıktı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden hükümete kumpas kurulacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Devam eden soruşturma kapsamında; firari sanık SS ile şüpheli Ş.D. arasındaki iletişime aracılık eden sivil şahıs N.Ö.K. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Bu gelişmeyle birlikte toplam gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Şüphelilerin dijitallerinin inceleme işlemleri devam ediyor.



Soruşturmada Organize Şube Müdürü geçtiğimiz perşembe akşamı serbest bırakılmıştı.



7 ŞÜPHELİNİN SORGUSU SÜRÜYOR



“Bazı siyasilerin ismini vererek soruşturmaya dahil etmem istendi.” diyen Serdar Sertçelik’in yurt dışına kaçmasıyla ilgili de 4 kişi daha gözaltına alınmıştı. Zanlıların üçü sivil biri ise polis.



Toplamda 7 şüphelinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları sürüyor.



EMNİYET, YARGI VE SİYASET CEPHESİNDE DİKKAT ÇEKİCİ İDDİALAR



Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yaşananlar emniyet ve yargıdan siyaset cephesine uzanan dikkat çekici iddialarla gündemde.



Soruşturmada "M7" koduyla, gizli tanık yapıldıktan sonra serbest bırakılan ve yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik kendisinden bazı kişilerin adını vermesinin istendiğini iddia etti; AK Parti ve MHP'ye yönelik bir kumpas kurulduğunu öne sürdü.



"ANAYASAL DÜZENENE KARŞI SUÇ İŞLEMEK" SUÇLAMASI



Soruşturma kapsamında görevden alınan 3 isme, "anayasal düzene karşı suç işlemek" başta olmak üzere, "suç için anlaşma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması", "yargı görevi yapanı bilirkişi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "suçluyu kayırma" suçlamaları yöneltiliyor.



CEVAP BEKLEYEN SORULAR



Soruşturmada gizli tanık "M7"nin gözaltındayken kimlerle görüştürüldüğü, elektronik kelepçeyle nasıl rahat dolaştığı, nasıl kaçtığı, bazı siyasetçi ve bürokrat isimlerinin neden dosyaya sokulmaya çalışıldığı gibi soruların yanıtları da aranıyor.



