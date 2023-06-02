AB'den vize sorunu açıklaması

AB ülkelerine gitmek için Schengen vizesi almak son günlerde zorlaştı.



Ret alanların sayısının da fazla olduğu belirtiliyor.



Hürriyet gazetesine konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, vize konusunda yaşanan sorunu çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

''AB'NİN VİZELERİ ENGELLEMEK GİBİ BİR POLİTİKASI YOK''

Nikolaus Meyer-Landrut, "Bu yönde AB tarafından üretilen bir siyaset ya da alınmış karar da yok." ifadesini kullandı.

