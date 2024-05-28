ABD'nin Gazze kıyısına kurduğu iskelede hasar: İnsani yardım operasyonları askıya alındı

ABD ordusunun Gazze Şeridi'nin kıyısına insani yardımlar için kurduğu iskelenin bir parçası koptu. İskelede insani yardım operasyonları askıya alındı.

ABD'nin Gazze kıyısına kurduğu iskelede hasar: İnsani yardım operasyonları askıya alındı

ordusunun Şeridi'nin kıyısına insani yardımlar için kurduğu iskelede operasyonlar askıya alındı.

ABD basınının iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberlerde, iskelenin bir parçasının kopması nedeniyle insani yardım operasyonlarının askıya alındığı bildirilerek, parçanın kopmasına kötü hava koşullarının neden olduğunun tahmin edildiği belirtildi. Haberde, kopan parçanın ne kadar büyük olduğu ya da iskelenin yeniden faaliyete geçmesinin ne kadar süreceği konusunda detay verilmedi.

TAMİR "EN AZ 1 HAFTA" SÜRECEK

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ABD'nin kurduğu geçici limana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Olumsuz hava koşullarından zarar gören limanın 2 gün içinde sökülerek İsrail'in Aşdod kentine götürüleceğini belirten Singh, tamirin "en az 1 hafta" süreceğini kaydetti.

NBC News televizyonuna konuşan yetkililer, söz konusu limandaki hasar nedeniyle ABD'nin deniz yoluyla yardım sevkiyatını durdurmak zorunda kaldığını doğrulamıştı.

GEÇİCİ LİMAN 17 MAYIS'TA AÇILMIŞTI

Yapımı 2 aydan fazla süren ve yaklaşık 320 milyon dolara mal olan geçici liman, 1000 ABD hizmet personeliyle 17 Mayıs'ta göreve başlamıştı.

Daha önce de yaşanan sorunlar nedeniyle geçici limandan gelen yardımlar birkaç günlüğüne askıya alınmıştı.

BM, 17 Mayıs'tan bu yana geçici limandan sadece 97 yardım tırı aldıklarını bildirmişti.

BM, geçici limanın sadece kara yoluna takviyede bulunabileceğini, tek başına yeterli olmayacağını ifade ediyor.

GAZZE'YE YARDIM TAŞIYAN 4 ABD GEMİSİ SÜRÜKLENMİŞTİ

Söz konusu iskeleye insani yardım taşıyan 4 ABD gemisi 25 Mayıs'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bu sürüklenmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, gemilerin şamandıradan kurtularak sürüklendiği aktarılmış, "2 gemi şu anda iskelenin yakınındaki sahile demirlemiş durumda, diğer gemiler ise İsrail'in Aşkelon şehri yakınlarında karaya oturdu" denilmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

ABD’de F-35 savaş uçağı New Mexico eyaletinde düştü

ABD’de F-35 savaş uçağı New Mexico eyaletinde düştü

Pentagon: İsrail'in çadır saldırısından gelen görüntüler korkunç

Pentagon: İsrail'in çadır saldırısından gelen görüntüler korkunç

ABD: İsrail'in Refah'taki saldırısı "kırmızı çizgiyi" aşmadı

ABD: İsrail'in Refah'taki saldırısı "kırmızı çizgiyi" aşmadı

Scholz, İsrail'den uluslararası hukuka saygı göstermesini istedi

Scholz, İsrail'den uluslararası hukuka saygı göstermesini istedi

İsrail, Refah'ta çadır kampını vurdu | BM'den "En az 200 kişi öldürüldü" iddiası

İsrail, Refah'ta çadır kampını vurdu | BM'den "En az 200 kişi öldürüldü" iddiası

ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley'den skandal hareket: İsrail'de top mermisine "Bitirin onları" yazdı

ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley'den skandal hareket: İsrail'de top mermisine "Bitirin onları" yazdı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...