Ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini öldürdü

Kocaeli’de bir kişi ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini, silahla vurarak öldürdü.



Olay, 25 Aralık’ta Dilovası’na bağlı Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Nadir Mengübeti, ablasının boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Aydın Kocabay’la buluştu.



Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Nadir Mengübeti, Aydın Kocabay’a tabancayla ateş açıp kaçtı.



Mermilerin isabet etmesi sonucu karnından ve bacaklarından yaralanan Kocabay, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kocabay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kocabay’ın cenazesi, dün akşam namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Dilovası Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Nadir Mengübeti ise dün polis tarafından yakalandı.



Şüpheli, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Gebze Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.