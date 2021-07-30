Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izin süreleri 2 ay daha uzatıldı

Corona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında açık cezaevlerindeki hükümlülere verilen izin süreleri iki ay daha uzatıldı.

Anadolu Ajansı 30.07.2021 - 19:17

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izin süreleri 2 ay daha uzatıldı

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Covid-19 tedbirleri kapsamındaki izin süreleri, 31 Temmuz'dan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Covid-19 izin sürelerinin, 31 Temmuz'dan itibaren 2 ay uzatıldığı belirtildi.

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