Acil serviste tavan çöktü

NTV Haber - DHA 21.08.2020 - 11:16 | Son Güncelleme : 21.08.2020 - 11:41
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde özel hastanenin acil servisinde bir su borusunun patlaması sonucu içeriyi su bastı.
Hastane çalışanları hemen içerideki hastaları ve eşyaları dışarı çıkartırken, itfaiyeden de yardım istendi.
Eşyalar çıkartılmaya çalışılırken acil servisin asma tavanında çökme meydana geldi.
Çökme sonucu bir kadın çalışan duvarın altında kalarak yaralandı.
Yaralanan kadın ambulansla başka bir hastaneye sevk edildi.
İtfaiye ekipleri acil servisteki suyu tahliye etti.