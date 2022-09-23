Acil tıp teknikeri Betül, kamyonun altında kalarak can verdi

Ankara'nın Haymana ilçesinde 23 yaşındaki acil tıp teknikeri Betül Eratik, otobüs durağında beklediği sırada, freni boşalan kum yüklü kamyonun üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Acil tıp teknikeri Betül, kamyonun altında kalarak can verdi

'nın Haymana ilçesinde devrilen kamyonun altında kalan acil tıp teknikeri yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan paylaştığı taziye mesajında, "Bu acı hepimizi sarstı. Betül’ün ailesine, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Alınan bilgiye göre Ş.U'nun kullandığı 06 PGY 10 plakalı kum yüklü kamyon, Bünyamin Adacı Caddesi Dörtyol Kavşağı yakınlarında freni patlayınca geri gelmeye başladı. Bu esnada şoför araçtan atladı.

Kontrolden çıkan kamyon, kaldırıma çarptıktan sonra Haymana Devlet Hastanesinde görevli acil tıp teknikeri Betül Eratik'in (23) üzerine devrildi.

Acil tıp teknikeri Betül, kamyonun altında kalarak can verdi - 1 Betül Eratik'in çalışma arkadaşları fenalık geçirdi.

Kamyon lastiğinin üzerine geldiği Eratik, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen ambulanstaki Eratik'in çalışma arkadaşları fenalık geçirdi.

Eratik'in cenazesi Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Acil tıp teknikeri Betül, kamyonun altında kalarak can verdi - 2

BAKAN KOCA'DAN TAZİYE MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Ankara İl Ambulans Servisi Başhekimliği Haymana Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görevli Acil Tıp Teknikeri arkadaşımız Betül Eratik, freni patlayan bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Bu acı hepimizi sarstı. Betül’ün ailesine, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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