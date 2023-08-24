Adalar sakinleri askıya çıkarılan imar planlarına itiraz etti

Burada gazetecilere açıklama yapan Burgazada sakinlerinden tiyatro sanatçısı Tilbe Saran, ada sakinleri olarak bir plana ihtiyaç duyduklarını ancak plandaki eksikliklere yönelik itirazlarını sunmak için başvuru yaptıklarını dile getirdi.



Saran, söz konusu planların iyileştirilmesini istediklerini ifade etti.

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