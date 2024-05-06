Sakarya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

D-650 kara yolu Adapazarı istikametinde seyreden Alperen Şimşek'in (22) kullandığı 54 AKC 464 plakalı motosiklet, Tuzla Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.



Sürücü yola savrulurken, motosiklet aydınlatma direğine çarptıktan sonra yaklaşık 200 metre sürüklendi.



İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Şimşek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Kaza yerine gelen Şimşek'in yakınları, sinir krizi geçirdi.