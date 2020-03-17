Adalet Bakanı Gül: Stajyer avukatlar 30 Mart'a kadar izinli sayılacak

Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, corona virüs önlemleri kapsamında stajyer avukatların 30 Mart tarihine kadar izinli sayılacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı 17.03.2020 - 20:02

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyelerdeki stajyer avukatların izinli sayılacağını bildirdi.

Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık. Arkadaşlarımızın, evlerinde yapacakları okuma ve çalışmalarla bu süreci iyi değerlendireceklerine inanıyorum." ifadesini kullandı.

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