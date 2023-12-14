Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğluyla ilgili açıklama: Türkiye’ye gelip yargılama sürecine katılması söz konusu olacak

SON DAKİKA HABERİ: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da karıştığı ölümlü kazanın ardından yurt dışına çıkan Somali liderinin oğlunun önümüzdeki günlerde yargılama sürecine katılmak üzere Türkiye’ye gelmesinin söz konusu olduğunu söyledi. Bakan Tunç, “Bizim önceliğimiz vatandaşımızdır. Vatandaşımızın hakkını korumak bizim vazifemizdir.” dedi. Bakan Tunç, Çağlayan Adliyesi’nde bir savcının odasında çekilen fotoğrafları tepki çeken avukat Buket Tekışık hakkında da konuştu. Yılmaz Tunç, fotoğrafların çekildiği odanın sahibi savcı hakkında soruşturma başlatıldığını, avukat hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğluyla ilgili açıklama: Türkiye’ye gelip yargılama sürecine katılması söz konusu olacak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, İstanbul’da karıştığı ölümlü kaza sonrası yurt dışına çıkan Somali liderinin oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud’un önümüzdeki günlerde ’ye gelerek yargılama sürecine katılacağını söyledi.

“Bizim önceliğimiz vatandaşımızdır. Vatandaşımızın hakkını korumak bizim vazifemizdir.” diyen Bakan Tunç, bu konuda Somali makamlarıyla resmi temasların sürdüğünü söyledi.

Avukat Buket Tekışık'ın adliyede verdiği poz tepki çekti

Avukat Buket Tekışık'ın adliyede verdiği poz tepki çekti

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SAVCIYA SORUŞTURMA, AVUKATA SUÇ DUYURUSU

Bakan Tunç’a, avukat Buket Tekışık’ın Çağlayan Adliyesi’nde bir savcının odasında çektirdiği fotoğraflar da soruldu.

Odanın sahibi savcı hakkında soruşturma başlatıldığını söyleyen Bakan Tunç, avukat Tekışık hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakan Tunç, “Bu tür görüntülere kesinlike müsade edilemez. Barolar Birliği’nden beklentimiz, hassasiyetle davranılması.” diye konuştu.

Halil Umut Meler'e saldırının raporu NTV'de

Halil Umut Meler'e saldırının raporu NTV'de

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HAKEM HALİL UMUT MELER’E SALDIRI

Hafta başında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırıya da değinen Bakan Tunç, 6222 sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da yeniden değerlendirme ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bakan Tunç, yeni düzenlemeler için çalışmaların başladığını söyledi.

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