Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğluyla ilgili açıklama: Türkiye’ye gelip yargılama sürecine katılması söz konusu olacak

SAVCIYA SORUŞTURMA, AVUKATA SUÇ DUYURUSU



Bakan Tunç’a, avukat Buket Tekışık’ın Çağlayan Adliyesi’nde bir savcının odasında çektirdiği fotoğraflar da soruldu.



Odanın sahibi savcı hakkında soruşturma başlatıldığını söyleyen Bakan Tunç, avukat Tekışık hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.



Bakan Tunç, “Bu tür görüntülere kesinlike müsade edilemez. Barolar Birliği’nden beklentimiz, hassasiyetle davranılması.” diye konuştu.

Halil Umut Meler'e saldırının raporu NTV'de Haberi Görüntüle HAKEM HALİL UMUT MELER’E SALDIRI



Hafta başında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırıya da değinen Bakan Tunç, 6222 sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da yeniden değerlendirme ihtiyacı olduğunu söyledi.



Bakan Tunç, yeni düzenlemeler için çalışmaların başladığını söyledi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun