Avukat Buket Tekışık'ın adliyede verdiği poz tepki çekti

İstanbul Barosu'na üye olan avukat Buket Nurşah Tekışık, Instagram hesabından "Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim" notuyla fotoğraflar paylaştı. Çağlayan Adliyesi'nde bir savcının odasında çekildiği öne sürülen fotoğraflar tepkiye neden oldu. Tekışık, tepkiler üzerine Instagram hesabını kapattı.



Tekışık, Patronlar Dünyası'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ben tek başına çalışan ve İstanbul’da tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım. Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok. O fotoğrafın altında paylaştığım sözde bir kitap sözü. İsteyen Google'da aratsın. O fotoğrafla bir mesajla alakası yok. Benim iki fotoğrafım hatta savcının odasında değil adliyede çektirdiğim fotoğraflarım kullanıldı. Ben sosyal medyayı aktif olarak herkes gibi kullanıyorum. Paylaştığımda ne bir hakim ismi ne bir savcı ismi var. Ne de benim hakim ya da savcılarla bağlantım var. Beni takibe alabilirler iletişim tespiti yapabilirler. Benim adliyede çektirdiğim şahsi fotoğraflarım bile paylaşıldı. Eğer bu gündem oluyorsa ben buna çok üzülürüm."

