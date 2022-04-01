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Adalet Bakanı Bozdağ'dan, HDP'li Semra Güzel açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadığını açıkladı. Bozdağ, ''Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor'' dedi.

Haberler 01.04.2022 - 13:23

Adalet Bakanı Bozdağ'dan, HDP'li Semra Güzel açıklaması

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Adalet Bakanı , gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Bozdağ, davasından, 'in iadesine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

HDP'Lİ SEMRA GÜZEL KAÇTI İDDİASI

Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadığını belirterek ''Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor'' dedi.

SEDAT PEKER'İN İADESİ TALEBİ

Adalet Bakanı, Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) iadesine yönelik olarak ise ''İade talebimize BAE'den bir cevap söz konusu değil'' diye konuştu.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ DAVASI

Bakan Bozdağ Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan'a nakline ilişkin de konuştu.

Bozdağ, ''Görüşümüzü bugün göndereceğiz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda bakanlık olarak olumlu görüş bildireceğiz'' dedi.

NAFAKA DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

Adalet Bakanı Bozdağ, şu an gündemlerinde nafaka düzenlemesi konusunun olmadığını söyledi.

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