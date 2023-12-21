Adalet Bakanlığı (Hakim ve Savcı Yardımcılığı) sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

2023 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı), 2023 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli YargıAvukat), 2023 İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-İdari Yargı), 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde aşağıdaki sınav merkezlerinde 4 oturumda yapılacaktır.
SINAV MERKEZLERİ
010 ADANA
062 ANKARA/ÇANKAYA
067 ANKARA-YENİMAHALLE
250 ERZURUM
341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
610TRABZON
SINAV OTURUMLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER
Sınavların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 23 Aralık 2023 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak
Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
2023-Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 23 Aralık 2023 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma
işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
2023-Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 24 Aralık 2023 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav
binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
2023-İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 24 Aralık 2023 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma
işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
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