Adalet Bakanlığı (Hakim ve Savcı Yardımcılığı) sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

SINAV OTURUMLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Sınavların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 23 Aralık 2023 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak

Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.



2023-Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 23 Aralık 2023 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma

işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.



2023-Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 24 Aralık 2023 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav

binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.



2023-İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 24 Aralık 2023 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma

işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

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