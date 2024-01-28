Adana’da 4 gündür aranan kayıp kuzenler bulundu

Adana’da 4 gündür kayıp olarak aranan kuzenler bulundu.



Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde 23 Ocak’ta evlerinden markete gitmek için çıkan R.H.G. ile kuzeni H.T. aynı mahalledeki Kasım Gülek Çocuk Parkı’nda buluştu.



İddiaya göre; R.H.G.’nin babası H.G. parkın önünden geçtiği sırada kuzenleri sigara içerken gördü.



Paniğe kapılan kuzenler, koşarak kaçtı.



2 kuzen akşama kadar evlerine gelmeyince, aileleri polise kayıp başvurusunda bulundu.



Çalışma başlatan polis, dün akşam saatlerinde R.H.G.’yi Çukurova ilçesi Bülent Angın Bulvarı Gençlik Meydanı’nda bankta otururken; H.T.’yi ise Seyhan ilçesi Saydam Caddesi’nde yürürken buldu.



Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülüp, ifadeleri alınan 2 kuzen, eve dönmek istemeyince yurda yerleştirildi.