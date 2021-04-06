Adana'da evinde timsah besleyen kişiye para cezası

Adana'da evinde timsah besleyen kişiye idari para cezası uygulandı, hayvana el konuldu.



İl Emniyet Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin çiftlik evinde timsah beslediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, evde yaptıkları aramada özel bir bölmede bulunan ve ülkeye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen timsaha el koydu.



Timsah besleyen kişiye idari para cezası yazan ekipler, hayvanı da veteriner hekim kontrolünün ardından Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne teslim etti.

