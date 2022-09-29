Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Adana’da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.



Yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesinde bulunan Metal Sanayii Sitesinde öğlen saatlerinde çıktı.

Plastik atık geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangını çalışanlar, fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Tesis çalışanları kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışsa da alevler kısa sürede büyüdü.



Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.