Adana'da 'maskeli' şiddet: Ev ve iş yerlerine ateş açıldı, 1 polis yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda içinde yüzleri maskeli kişilerin bulunduğu bir araçtan henüz belirlenemeyen nedenle ev ve iş yerlerine pompalı tüfekle ateş açıldı.



O esnada vatandaşların bulunduğu kaldırımda mermiler iş yeri ve duvarlara isabet etti.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.



Açılan ateş sonucu bacağından hafif yaralanan 1 polis memuru, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı.



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdürüldüğü, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.