Adana'da 'maskeli' şiddet: Ev ve iş yerlerine ateş açıldı, 1 polis yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yüzleri maskeli kişiler, pompalı tüfekle ev ve iş yerlerine ateş açtı, 1 polis yaralandı.

Anadolu Ajansı 22.03.2021 - 00:32

Adana'da 'maskeli' şiddet: Ev ve iş yerlerine ateş açıldı, 1 polis yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda içinde yüzleri maskeli kişilerin bulunduğu bir araçtan henüz belirlenemeyen nedenle ev ve iş yerlerine pompalı tüfekle ateş açıldı. 

O esnada vatandaşların bulunduğu kaldırımda mermiler iş yeri ve duvarlara isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Açılan ateş sonucu bacağından hafif yaralanan 1 polis memuru, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdürüldüğü, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

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