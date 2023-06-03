Adana'da minibüs ile belediye otobüsü çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı

Kazada minibüsten çıkarılan İrfan Avras ile otobüste yaralanan 10 yolcu ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı Avras da hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından, hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobüsün sürücüsü ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.