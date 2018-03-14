Adana Emniyeti’ne bağlı polis ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki 4 evden dizüstü bilgisayar, cep telefonu, altın, para ve bazı eşyaların çalınması üzerine harekete geçti.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, evlere kapı kilitlerini kırarak giren zanlının İslam A. (24) olduğunu belirledi.
Operasyonla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan İslam A'nın, uçakla gittiği çok sayıda ilde araba kiralayarak ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edildi.
Öte yandan, İslam A'nın hırsızlık yaptığı bir evin bulunduğu apartmanın giriş kapısını zorlaması ve yaklaşık 45 dakika sonra omuz çantasıyla çıkması güvenlik kameralarına yansıdı.
Adana’da şehirler arası hırsızlık yapan zanlı yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Adana'nın yanı sıra uçakla gittiği farklı illerdeki çok sayıda ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.
Adana Emniyeti’ne bağlı polis ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki 4 evden dizüstü bilgisayar, cep telefonu, altın, para ve bazı eşyaların çalınması üzerine harekete geçti.